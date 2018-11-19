Gaziantep'te iki tır çarpıştı: 2 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Hakan Sağlam'ın kullandığı 33 ADH 178 plakalı pamuk yüklü tır, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu Kocatepe Mahallesi yakınlarında aynı yönde seyreden Selman Toksit yönetimindeki 73 DU 197 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle pamuk yüklü tırda yangın çıktı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek yangını söndürdü.

Bu sırada yanan tırda bulunan sürücü Hakan Sağlam, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

Vücudunda yanıklar olan Sağlam, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hafif yaralanan diğer sürücü Selman Toksit ise Nizip Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan otoyol, yangının söndürülmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

