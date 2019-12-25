Gaziantep'te iki uyuşturucu ticareti sanığına toplam 48 yıl hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine yönelik davada, uyuşturucu sevkiyatını yöneten sanığa 28 yıl, tır şoförüne ise 20 yıl hapis cezası verildi.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar İzzettin Kaplan ve Zülküf Aslan ile avukatıları katıldı.

Sanık Kaplan, uyuşturucu sevkiyatını kendisinin yaptığını, uyuşturucunun önce İstanbul'a oradan da Hollanda'ya gideceğini ancak Gaziantep'te yakalandıklarını söyledi.

Diğer sanık Zülküf Aslan ise araçta nereye zula yapıldığını ve araçta uyuşturucu olduğunu bilmediğini savundu.

Duruşma savcısı, sanık İzzettin Kaplan'ın uyuşturucu sevkiyatını organize ettiği, araca gizli bölme yaptırdığını, sanık Zülküf Aslan'ın da araçta uyuşturucu yüklü olduğunu bildiğini belirterek sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan sanık Kaplan'a 28 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 56 bin 240 bin lira para cezası verdi.

Sanık Aslan hakkında da aynı suçtan 20 yıl hapis ve 40 bin lira para cezasına hükmeden heyet, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Gaziantep'te 2018 Nisan ayında tırda yapılan aramada gizli bölmede yaklaşık 100 kilogram eroin ele geçirilmişti.

