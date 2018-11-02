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Gaziantep'te ilaç kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 13:05 | Son Güncelleme

Yerli ve yabancı menşeli 526 bin 115 gümrük kaçağı ilacın ele geçirildiği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 526 bin 115 gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akyol Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 5 bin 510 Türk menşeli, 520 bin 605 yabancı menşeli olmak üzere, 526 bin 115 gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.H sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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