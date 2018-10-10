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Gaziantep'te inşaattaki çökmede yaralanan işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 13:08 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te beton harcı dökülürken çökme meydana gelen inşaatta enkaz altında yaralanan 3 işçiden Ali Bayık (44), tedaviye alındığı hastanede hayata tutunamadı.

Gaziantep'te inşaattaki çökmede yaralanan işçi öldü

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te beton harcı dökülürken çökme meydana gelen inşaatta enkaz altında yaralanan 3 işçiden Ali Bayık (44), tedaviye alındığı hastanede hayata tutunamadı.
Olay, cumartesi günü Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatın 1'inci katında beton harcı dökülürken, kalıp iskelesi, ağırlığı taşıyamayınca çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan 3 işçi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alındı. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma alınan yaralılardan evli ve 6 çocuk babası Ali Bayık, bu sabah hayatını kaybetti. Ali Bayık'ın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirip gözyaşı döktü. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Bayık'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Yaralanan diğer işçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Gaziantep'te inşaattaki çökmede yaralanan işçi öldüGaziantep'te inşaattaki çökmede yaralanan işçi öldüGaziantep'te inşaattaki çökmede yaralanan işçi öldü

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