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GAZİANTEP'TE İNŞAATTAKİ ÇÖKMEDE YARALANAN İŞÇİ ÖLDÜ

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 15:28 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te beton harcı dökülürken çökme meydana gelen inşaatta enkaz altında yaralanan 3 işçiden Ali Bayık (44), tedaviye alındığı hastanede hayata tutunamadı.

GAZİANTEP'te beton harcı dökülürken çökme meydana gelen inşaatta enkaz altında yaralanan 3 işçiden Ali Bayık (44), tedaviye alındığı hastanede hayata tutunamadı. Olay, cumartesi günü Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatın 1'inci katında beton harcı dökülürken, kalıp iskelesi, ağırlığı taşıyamayınca çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan 3 işçi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alındı. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma alınan yaralılardan evli ve 6 çocuk babası Ali Bayık, bu sabah hayatını kaybetti. Ali Bayık'ın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirip gözyaşı döktü. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Bayık'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Yaralanan diğer işçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Görüntü Dökümü ---------------------------------- - Ali Bayık'ın fotoğrafı - Adli Tıp Kurumu - Cenaze yakınları - Cenazenin araca konulması - Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) GÖRÜNTÜ BOYUTU 136 MB

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