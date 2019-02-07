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Gaziantep'te iplik fabrikasında yangın (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 19:03 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te iplik fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, 25 itfaiye aracı ve 60 itfaiye eri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Gaziantep'te iplik fabrikasında yangın (2)- Yeniden

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te iplik fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, 25 itfaiye aracı ve 60 itfaiye eri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.
1'inci Organize Sanayi Bölgesindeki Ay İplik Fabrikası'nın depo bölümünde bugün saat 17.20 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İlk müdahaleyi fabrika çalışanlarının yaptığı yangın, kısa sürede büyürken, gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Çalışanların ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin 25 araç ve 60 itfaiye eri ile yaptığı yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yaralananın olmadığı yangında fabrikada büyük zarar meydana geldi.
İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Gaziantep'te iplik fabrikasında yangın (2)- YenidenGaziantep'te iplik fabrikasında yangın (2)- YenidenGaziantep'te iplik fabrikasında yangın (2)- YenidenGaziantep'te iplik fabrikasında yangın (2)- Yeniden

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