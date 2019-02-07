HABER

Gaziantep'te iplik fabrikasında yangın (2)- Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 20:44 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te iplik fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, 25 itfaiye aracı ve 60 itfaiye eri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te iplik fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, 25 itfaiye aracı ve 60 itfaiye eri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

1'inci Organize Sanayi Bölgesindeki Ay İplik Fabrikası'nın depo bölümünde bugün saat 17.20 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İlk müdahaleyi fabrika çalışanlarının yaptığı yangın, kısa sürede büyürken, gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Çalışanların ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin 25 araç ve 60 itfaiye eri ile yaptığı yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yaralananın olmadığı yangında fabrikada büyük zarar meydana geldi.

İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.

PARTNERÜnlü oyuncu ormana taşındı!Ünlü oyuncu ormana taşındı!
Vali Memiş, Palandöken'in tanıtımı için gece kayağına çıktıVali Memiş, Palandöken'in tanıtımı için gece kayağına çıktı
Abdullah Gül: Popülizm en çok demokrasinin temel niteliklerini hedef alıyorAbdullah Gül: Popülizm en çok demokrasinin temel niteliklerini hedef alıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Türkiye'ye Venezuela çağrısı: Siz de destekleyin

ABD'den Türkiye'ye Venezuela çağrısı: Siz de destekleyin

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Fenerbahçe'de ayrılık

Fenerbahçe'de ayrılık

Avrupa'nın en uzunu olacak! Yeni Zigana Tüneli'nin yarısı tamamlandı

Avrupa'nın en uzunu olacak! Yeni Zigana Tüneli'nin yarısı tamamlandı

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binadaki acı bilançoyu açıkladı! Ölü sayısı arttı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binadaki acı bilançoyu açıkladı!

İstanbul Küçükçekmece'de tüp bayiinde patlama!

İstanbul'da korkutan patlama!

Sadece 60 saniyeniz var! Gizli nesneyi bulabilir misiniz?

Sadece 60 saniyeniz var! Gizli nesneyi bulabilir misiniz?

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

HDP'nin aday tanıtım toplantısına soruşturma! Gözaltılar var...

HDP'nin aday tanıtımına soruşturma! Gözaltılar var...

İstanbul'daki 'gizli deprem' iddiası sonrası flaş açıklama!

İstanbul'daki 'gizli deprem' iddiası sonrası flaş açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.