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Gaziantep’te İş Bulamayınca Kendini Yakan Gencin Ailesi Konuştu

22.05.2019 15:57 | Son Güncelleme

İş başvurusuna olumsuz yanıt aldığı için belediye önünde üzerine benzin dökerek kendini yaktığı ileri sürülen Eyyüp Dal'ın ailesi olayın nedeninin ekonomik kriz ve işsizlik sonucu bunalım olduğunu söyledi

Gaziantep’te İş Bulamayınca Kendini Yakan Gencin Ailesi Konuştu

İş başvurusuna olumsuz yanıt aldığı için belediye önünde üzerine benzin dökerek kendini yaktığı ileri sürülen Eyyüp Dal'ın ailesi olayın nedeninin ekonomik kriz ve işsizlik sonucu bunalım olduğunu söyledi.

Gaziantep’te uzun süreden beri iş arayan ve başvurduğu iş yerlerinden olumsuz yanıt alan Eyyüp Dal 16 Mayıs tarihinde Şahinbey Belediyesi önünde bedenini ateşe verdikten 4 gün sonra yoğun bakımda hayatını kaybetmişti.

İddiaya göre 6 yıldan bu yana işsiz olan Dal, iş bulamadığı için uzun süredir psikolojik bunalım içerisindeydi. Gittiği her kapının yüzüne kapanmasından ötürü Şahinbey Belediyesine yaptığı başvurunun olumlu sonuçlandığına ilişkin telefon aldığında sevinçle annesini arayarak haber verdi. Bir gün sonra işe başlamak için gittiği Şahinbey Belediyesinde tartışma yaşadıktan sonra dışarı çıkartılmasını kabullenemeyen Dal, kardeşinden aldığı 20 lira ile benzin alıp kendini yaktı.

Olay sonrası ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan Eyyüp Dal'ın ailesine olayın nedeni olarak “Ben artık bunalıma girdim. Kimse bana sahip çıkmadı. Belediyeye iş için gittim. Beni terslediler. Azarlayıp dışarı çıkardılar” dediği ileri sürüldü.

Anne Türkan Dal: ''Oğluma ‘senin sabıkan var seni işe alamayız’ demişler''

Oğlunun 6 yıl önce cezaevinden çıktığını ve 6 yıldır işsiz olduğunu belirten anne Türkan Dal, köyde kaldıkları sıra kendisine ‘Anne fabrikada işçi alıyorlarmış. Arkadaşım beni aradı. Onun için Antep’e gideceğim’ dediğini aktardı. Antep’e gittikten sonra o fabrikaya alınmadığını söyleyen Anne Dal, “Aradan 3 gün geçtikten sonra beni arayıp ‘Dolmuşa binip Antep’e gelin. Belediye’de beni işe aldılar. Yarın iş başı yapacağım’ dedi. Telefonda çok mutluydu. Yıllardan sonra iş bulmuştu. Bende ‘biz gelemeyiz ama eşini göndereyim’ dedim. Ertesi gün sabahtan hazırlanıp Şahinbey Belediyesine gidiyor. Belediyeye gidince orada çalışanlar oğluma ‘senin sabıkan var seni işe alamayız’ diyorlar. Onlar öyle deyince biraz tartışma yaşanıyor. Tartışmanın ardından da kendisini ateşe veriyor. Bende oğlumla yaşanan tartışmayla ilgili bilgi almak için belediyeye gittim. Belediye başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile görüşmek istedim. Memurlar engel oldu görüştürmediler. Oğlum kendisini neden başka bir yerde değil de belediyenin önünde yaktı? Kimse gelip bize başsağlığı da dilemedi” dedi.

Kardeş Mesut Dal: ''Sorumlu kimse ortaya çıksın''

Kendisini yakmadan birkaç saat önce yanına geldiğini anlatan kardeşi Mesut Dal ise ağabeyinin harçlığı kalmadığı için kendisinden para istediği bilgisini paylaştı. Kendisinin ne kadar istediğini sorduğunda onun ise ‘Biz arkadaşın arabasıyla yolda kaldık. Benzin için 20 lira lazım’ dediğini söyleyen Dal, parayı verdiği an aklına hiç kendini yakacağı gibi bir durumun gelmediğini belirtti. Aradan birkaç saat geçtikten sonra polisin kendisini arayıp hastaneye çağırdığını aktaran Dal, “Bende hemen hastaneye gidip onunla görüştüm. Neden böyle bir şey yaptığını sordum. O da bana ‘Ben artık bunalıma girdim. Kimse bana sahip çıkmadı. Belediyeye iş için gittim. Beni terslediler. Azarlayıp dışarı çıkardılar’ dedi. Hiçbir insan durduk yere kendisini belediyenin önünde yakmaz. Kardeşim kendisini belediyenin önünde yakıyor. Ancak polis tutanağında olayın arka bahçede yaşandığı yazıyor. Bu olayın aslı neyse çıkarılsın istiyoruz. Biz ne para ne de pul istiyoruz. Kardeşimizin kendisini yakmasında kimin payı varsa ortaya çıkarılsın” ifadelerini kullandı.

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