Gaziantep’te İş Bulamayınca Kendini Yakan Gencin Ailesi Konuştu

İş başvurusuna olumsuz yanıt aldığı için belediye önünde üzerine benzin dökerek kendini yaktığı ileri sürülen Eyyüp Dal'ın ailesi olayın nedeninin ekonomik kriz ve işsizlik sonucu bunalım olduğunu söyledi.

Gaziantep’te uzun süreden beri iş arayan ve başvurduğu iş yerlerinden olumsuz yanıt alan Eyyüp Dal 16 Mayıs tarihinde Şahinbey Belediyesi önünde bedenini ateşe verdikten 4 gün sonra yoğun bakımda hayatını kaybetmişti.

İddiaya göre 6 yıldan bu yana işsiz olan Dal, iş bulamadığı için uzun süredir psikolojik bunalım içerisindeydi. Gittiği her kapının yüzüne kapanmasından ötürü Şahinbey Belediyesine yaptığı başvurunun olumlu sonuçlandığına ilişkin telefon aldığında sevinçle annesini arayarak haber verdi. Bir gün sonra işe başlamak için gittiği Şahinbey Belediyesinde tartışma yaşadıktan sonra dışarı çıkartılmasını kabullenemeyen Dal, kardeşinden aldığı 20 lira ile benzin alıp kendini yaktı.

Olay sonrası ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan Eyyüp Dal'ın ailesine olayın nedeni olarak “Ben artık bunalıma girdim. Kimse bana sahip çıkmadı. Belediyeye iş için gittim. Beni terslediler. Azarlayıp dışarı çıkardılar” dediği ileri sürüldü.