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Gaziantep'te iş yeri yangını; 2 işçi dumandan etkilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 17:44 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te iplik üretimi yapılan iş yerinde çıkan yangında 2 işçi dumandan etkilendi.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te iplik üretimi yapılan iş yerinde çıkan yangında 2 işçi dumandan etkilendi.

Yangın, öğleden sonra Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Nizip Caddesi üzerinde bulunan iplik üretimi yapılan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İplik malzemelerinin tutuşmasıyla büyüyen yangına, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. İş yeri çalışanlarının da destek verdiği yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 işçinin hastaneye kaldırıldığı yangın nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale geldi.

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