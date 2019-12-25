Gaziantep'te iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iki iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde iki iş yerinden hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettiği H.D.İ'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin iş yerlerinden bir çantayı ve bir cep telefonunu çaldığı görülüyor.

