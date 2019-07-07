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Gaziantep'te iş yerlerine silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 12:20 | Son Güncelleme

Gaziantep'te iş yerlerine silahlı saldırı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde iki iş yerine silahla ateş açıldı.

Alınan bilgiye göre, Kavaklık Mahallesi Ordu Caddesi'nde yan yana bulunan iki oto kiralama şirketine sabah saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahla ateş edildi.

İş yerlerini kurşunlayan zanlılar, olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Saldırı sonrası zanlıların yakalanması için ekiplerce geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.

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Gaziantep oto kiralama şirketi silahlı saldırı

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