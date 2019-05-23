Gaziantep’te jakuzili suda doğum müjdesi

Gaziantep’te son yıllarda normal doğuma alternatif olarak sunulan jakuzili ve suda doğum imkanı sunuluyor. Anne adayları sunulan bu hizmetle 5 yıldızlı otel konforunda doğum yapma şansı yakalıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın 2 yıl önce normal doğumu teşvik amacıyla Türkiye’de uygulamaya başlattığı normal doğuma alternatif olarak sunulan suda doğum hizmeti Medical Park Gaziantep Hastanesi’ne müracaat eden anne adaylarına sunulacak. Hastanin uzman hekim kadrosu ve kaliteli hizmetle birlikte sunulacak jakuzili ve suda doğum imkanı bulacak anneler, 5 yıldızlı otel konforunda çocuk dünyaya getirme şansı yakalıyor.

Suda doğum nedir

Suda doğum, özellikle ağırlık hissinin ortadan kaldırılmasıyla birlikte anne adayına hareket kabiliyeti sağlayarak, doğum sancılarının kontrolü açışından konfor sağlayıp ve doğum eyleminin daha çabuk gerçekleşmesine yardımcı oluyor. Anne adaylarının konforunu artırdığı için tercih edilen yöntem, sıcak su ile dolu doğum havuzunda yapılan doğum alternatiflerinden biri olarak dikkat çekiyor. 37 derecelik sıcak su ile doldurulan havuzda doğum yapacak olan anne adayı bu havuza oturtularak kaslarının gevşeyerek rahatlaması imkanı sunuluyor.

"Suda doğum nasıl gerçekleşir"

Doğum zamanı yaklaşmış olan anne adayı doğum havuzuna sokulur. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli şey suyun ısısı ve bu ısının takibidir. Uzman ebe veya doktorun yardımıyla gerçekleştirilen doğumda bebek doğduktan sonra anneye teslim edilir.

"Suda doğumun avantajları"

Doğum havuzundaki sıcak su anne adayının kaslarını gevşeterek daha kolay bir doğum yapma imkanı sağlıyor. Normal doğuma göre daha kısa sürede gerçekleşir. Rahmin kan dolaşımını arttırarak bebeğin oksijen alınımını arttırır.

"Suda doğum kimler yapamaz"

Genital bölge enfeksiyon kapmışsa ya da yaralanma varsa, kanama çok oluyorsa, erken doğum ihtimali varsa, birden fazla çocuğa hamile kalındıysa, şeker, astım ya da yüksek tansiyon hastalıkları varsa suda doğum yapılması önerilmez.

