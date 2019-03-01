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Gaziantep'te kablo hırsızlığına 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 09:13 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, kablo hırsızlığı yapan 2 kişi, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, kablo hırsızlığı yapan 2 kişi, polisin kovalamacası sonucu yakalandı. 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi yaptıkları Karacaahmet Mahallesi'ndeki boş arazide bakır kablo yakan kişileri fark etti. Ateş yakılan bölgeye giden polisler, kendilerini fark edince kaçmaya başlayan 2 şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı. Üzerlerinde kablo kesmekte kullanılan keser ve bıçak ile yakalanan H.İ.Y. ile S.U. gözaltına alınırken, kaçtıkları bölgede ise bakırlarını elde etmek için çaldıkları kabloları yaktıkları belirlendi. Emniyetteki sorgulamalarında çeşitli kurumların kablolarını keserek çaldığını itiraf eden 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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