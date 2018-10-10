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Gaziantep'te kaçak akaryakıt operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 17:19 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te polis tarafından 4 adrese düzenlenen operasyonda kaçak 7 bin 800 litre akaryakıt ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te kaçak akaryakıt operasyonu: 4 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te polis tarafından 4 adrese düzenlenen operasyonda kaçak 7 bin 800 litre akaryakıt ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan adreslerde 9 fiber tank ve kaçak 7 bin 800 litre akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıta el konulurken 4 kişi gözaltına alındı.

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