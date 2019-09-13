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Gaziantep'te 'kaçak akaryakıt' operasyonu 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 17:25 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 19 bin 771 litre kaçak akaryakıt ile akaryakıt yapmaya hazır 74 bin litre baz yağı ve 121 ton atık yağ ele geçirildi.

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 19 bin 771 litre kaçak akaryakıt ile akaryakıt yapmaya hazır 74 bin litre baz yağı ve 121 ton atık yağ ele geçirildi. Operasyonda ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak akaryakıt satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin de katıldığı operasyonla kent merkezindeki TIR garajı ile atık yağ fabrikasına baskın düzenledi. Operasyonda yapılan aramada; yer altına yapılmış yakıt tankı içinde 19 bin 771 litre katkılı akaryakıt ile katkılı akaryakıt yapımında kullanılan 74 bin litre baz yağı ve 121 ton atık yağ ele geçirildi. Akaryakıta el koyan ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı.

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