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Gaziantep'te kaçak bahis operasyonu: 34 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 14:20 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, polis ekipleri tarafından 23 adrese düzenlenen kaçak bahis operasyonunda 34 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, polis ekipleri tarafından 23 adrese düzenlenen kaçak bahis operasyonunda 34 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda yasa dışı bahis oynatan 20 şüpheli ile bahis oynayan 14 kişi gözaltına alındı. Operasyon yapılan işyerlerinde yapılan aramalarda ise 5 laptop, 30 bilgisayar hard diski, 15 cep telefonu, 8 yazıcı, 51 bahis kuponu ve 19 bin 417 lira para ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgulanmasına başlandı.

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