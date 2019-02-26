Gaziantep’te kaçak cep telefonu operasyonu

Gaziantep’te polis ekipleri yaptıkları operasyonda 774 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçilirdi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, alınan istihbarı bilgiler doğrultusunda kentteki Şahinbey İlçesinde bulunan bir depoya operasyon düzenledi. Operasyonda ekipler, 774 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 460 adet gümrük kaçağı cep telefonu bataryası, bin 265 adet gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahsa 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

