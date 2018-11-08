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Gaziantep'te kaçak içki imalathanesine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 18:30 | Son Güncelleme

Yılbaşında piyasaya sürülmesi planlanan yaklaşık 4 ton kaçak içki ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kaçak içki imalathanesine düzenlenen operasyonda yaklaşık 4 ton kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şahinbey ilçesinde kaçak içki imalathanesi olarak kullanıldığı değerlendirilen bir depoya operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 2 bin 121 dolu içki şişesi ile bin 819 litre açık içki olmak üzere, toplam 3 bin 897 litre kaçak içki, 9 boş içki şişesi, 20 bin 600 etiket ve 3 bin 180 içki şişesi kapağı ile bir şişe kapağı takmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli H.Z, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Gaziantep kaçak içki imalathanesi operasyon

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