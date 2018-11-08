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Gaziantep'te kaçak içki operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2018 18:28 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği kaçak içki operasyonunda kaçak 2 bin 121 şişe içki ile 3 bin 897 litre içki ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te kaçak içki operasyonu

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği kaçak içki operasyonunda kaçak 2 bin 121 şişe içki ile 3 bin 897 litre içki ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şahinbey ilçesinde bulunan bir depoya operasyon düzenledi. Operasyonda depoda yapılan aramada kaçak 2 bin 121 şişe içki, 3 bin 897 litre içki, 9 boş şişe, 20 bin 600 etiket, 3 bin 180 şişe kapağı ve şişe kapağı takmaya yarayan aparat ele geçirildi. Kaçak içki ve diğer malzemelere el konulurken ismi açıklanmayan 1 kişi gözaltına alındı.

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Gaziantep'te kaçak içki operasyonuGaziantep'te kaçak içki operasyonuGaziantep'te kaçak içki operasyonuGaziantep'te kaçak içki operasyonu

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