Gaziantep’te kaçak içki operasyonu düzenleyen KOM ekipleri bir işyeri ve depoya yaptığı baskında 120 şişe kaçak, 60 litre dökme içki ele geçirdi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri kaçak içki satışının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Şehitkamil ilçesinde bir işyeri ve depoda kaçak içki satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. İşyeri ve depoda arama yapan ekipler aramalarda 120 şişe kaçak içki ile 60 litre dökme içki ele geçirirken 1 şüpheli hakkında ise 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

