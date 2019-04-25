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Gaziantep'te kaçak içki ve sigara operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 16:06 | Son Güncelleme

İslahiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 509 litre kaçak içki ve 716 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 509 litre kaçak içki ve 716 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Suçu Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucu Atatürk Mahallesi'nde belirlenen bir iş yeri ile depoya operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 509 litre kaçak içki, 716 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Operasyonda D.S, gözaltına alındı.

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islahiye kaçak içki operasyon sigara

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