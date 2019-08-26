GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir depoya düzenlenen operasyonda, kaçak 5 milyon 235 bin 295 adet yabancı markalarda cinsel uyarıcı ilaç ile 172 bin 95 adet yerli ilaç ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bir depoya operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kaçak 5 milyon 235 bin 295 adet yabancı markalarda cinsel uyarıcı ilaç ile 172 bin 95 adet yerli ilaç ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.M, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Açıklamada, ele geçirilen ilaçların son yıllarda Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda tek seferde ele geçirilen "en yüksek miktar" olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

