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Gaziantep'te kaçak ilaç ve nargile tütünü ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 18:28 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te polisin bir ev ve iş yerine yaptığı operasyonda 641,5 kilo kaçak nargile tütünü, 2 paketleme cihazı, 24 bin 834 tıbbi ilaç ve 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te polisin bir ev ve iş yerine yaptığı operasyonda 641,5 kilo kaçak nargile tütünü, 2 paketleme cihazı, 24 bin 834 tıbbi ilaç ve 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurda kaçak yollarla sokulan tıbbi ilaç ve nargile tütünü satışı yapılan ev ve iş yerini tespit etti. Ekipler adreslere yaptıkları operasyonda 2 kişiyi gözaltına alırken, yapılan aramalarda ise 641,5 kilo kaçak nargile tütünü, 1 kazan, 2 paketleme cihazı, 24 bin 834 tıbbi ilaç ve 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Malzemelere el koyan polis, şüphelileri ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.

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