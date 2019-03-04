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Gaziantep'te kaçak sakarmeke avına 16 bin lira ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 10:13 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, Fırat Nehri üzerinde kaçak olarak avladıkları 30 sakarmeke kuşu ile yakalanan 2 avcıya, 16 bin lira idari para cezası kesildi.

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, Fırat Nehri üzerinde kaçak olarak avladıkları 30 sakarmeke kuşu ile yakalanan 2 avcıya, 16 bin lira idari para cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları rutin kontrol sırasında Nizip'in Kumla Mahallesinde İ.K. ve İ.Y.'nin Fırat Nehri üzerinde tekneyle kaçak olarak avlandıklarını belirledi. Kıyıya yanaşan teknede yapılan kontrolde kaçak olarak avlanan 30 sakarmeke kuşu bulundu. El konulan kuşlar, Doğa Koruma Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, İ.K. ve İ.Y.'ye ise 16 bin lira idare para cezası uygulandı.

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