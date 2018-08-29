HABER

Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 10:09 | Son Güncelleme

Şehir girişinde 2 şüpheli araçta yapılan aramada, 101 bin 166 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, 101 bin 166 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı sigara yüklü iki aracın, kente giriş yapacağı bilgisini aldı.

Ekipler, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu doğu gişeleri yakınlarındaki arama noktasına gelen, plakası belirtilmeyen söz konusu araçları durdurdu.

Araçlarda yapılan ve narkotik köpeği "Alex"in de katıldığı aramada, farklı markalarda 101 bin 166 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gümrük kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

PARTNERSimge'nin bitmeyen tatiliSimge'nin bitmeyen tatili
İçinde 42 bin lira bulunan poşeti, 2 saat sonra Mobese sayesinde bulduİçinde 42 bin lira bulunan poşeti, 2 saat sonra Mobese sayesinde buldu
'Teknelerle Marmaris Tarihi' sergisi açıldı'Teknelerle Marmaris Tarihi' sergisi açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kaçak sigara Narkotik Köpeği operasyon Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Röntgen odasında kanlı infaz

Röntgen odasında kanlı infaz

Rahip Brunson davasında çok çarpıcı detaylar! İlk kez ortaya çıktı

Rahip Brunson davasında çok çarpıcı detaylar! İlk kez ortaya çıktı

Maliye Bakanı Albayrak'tan yatırımcıya: Türkiye trenini kaçıran kaybeder

Maliye Bakanı Albayrak'tan yatırımcıya: Türkiye trenini kaçıran kaybeder

Tuvana Türkay, Ahmet Kural’la aşk yaşayacak

Tuvana Türkay, Ahmet Kural’la aşk yaşayacak

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başkan Çolakbayrakdar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Başkan Çolakbayrakdar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

NTO Başkanı Özyurt’dan Zafer Bayramı kutlaması

NTO Başkanı Özyurt’dan Zafer Bayramı kutlaması

Mersin'de tavuk eti rezaleti!

Mersin'de tavuk eti rezaleti!

Anka’dan 30 Ağustos mesajı

Anka’dan 30 Ağustos mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: 1923'den emin adımlarla 2023'e doğru

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: 1923'den emin adımlarla 2023'e doğru

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 30 Ağustos mesajı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 30 Ağustos mesajı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.