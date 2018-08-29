Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, 101 bin 166 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı sigara yüklü iki aracın, kente giriş yapacağı bilgisini aldı.

Ekipler, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu doğu gişeleri yakınlarındaki arama noktasına gelen, plakası belirtilmeyen söz konusu araçları durdurdu.

Araçlarda yapılan ve narkotik köpeği "Alex"in de katıldığı aramada, farklı markalarda 101 bin 166 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gümrük kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

