Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te polis tarafından iki depoya düzenlenen baskında gümrük kaçağı 19 bin 70 paket sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki iki depoda arama yaptı. Yapılan aramada, depolarda gümrük kaçağı toplam 19 bin 70 paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, isimleri açıklanmayan 2 kişi gözaltına alındı.

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