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Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 16:38 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda 48 bin 810 paket kaçak sigara ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu: 6 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda 48 bin 810 paket kaçak sigara ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şahinbey ilçesinde kaçak sigara deposu olarak kullanıldığı belirlenen 2 iş yerine eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 48 bin 810 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı. Sigaralara el koyan polisler, şüphelileri emniyete götürdü.

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