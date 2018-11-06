Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu: 6 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda 48 bin 810 paket kaçak sigara ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şahinbey ilçesinde kaçak sigara deposu olarak kullanıldığı belirlenen 2 iş yerine eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 48 bin 810 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı. Sigaralara el koyan polisler, şüphelileri emniyete götürdü.

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