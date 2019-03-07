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Gaziantep'te kaçak sigaraya 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 11:33 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, polisin kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda 12 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te kaçak sigaraya 3 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polisin kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda 12 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şahinbey ilçesindeki bir evde yüksek miktarda kaçak sigara olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda 12 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirdi. Sigaraya el koyan polis 3 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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