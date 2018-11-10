Gaziantep'te kaçak sigaraya 6 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polisin kaçak sigara satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente getirdikleri kaçak sigaraları piyasaya sürmeye çalışan kişilere yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri kaçakçılara ait belirlenen adreslere savcılık kararıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Şafak vakti yapılan baskınlarda 47 bin 800 paket kaçak sigara, 1 tüfek ile sigaraların taşınmasında kullanılan 1 araç ele geçirildi. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı 6 kişi ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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