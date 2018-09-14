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Gaziantep'te kaçak silah imalathanesine baskın: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 17:56 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, kaçak silah imalatı yapılan işyerine düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 tabanca, tüfek, 32 şarjör ve silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gaziantep'te kaçak silah imalathanesine baskın: 5 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, kaçak silah imalatı yapılan işyerine düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 tabanca, tüfek, 32 şarjör ve silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah üretimi yapıldığı bilgisiyle bir imalathaneye operasyon düzenledi. Operasyonda işyerinde yapılan aramada ruhsatsız 3 tabanca, tüfek, 32 şarjör ve silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirilirken geçirildi. Silah ve malzemelere el konulurken, H.Y., Y.E.Y., M.K., Ö.A. ve C.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

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Gaziantep'te kaçak silah imalathanesine baskın: 5 gözaltıGaziantep'te kaçak silah imalathanesine baskın: 5 gözaltıGaziantep'te kaçak silah imalathanesine baskın: 5 gözaltıGaziantep'te kaçak silah imalathanesine baskın: 5 gözaltı

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