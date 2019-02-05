Gaziantep'te kaçak silah operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te açtıkları imalathanede kurusıkı tabancaları gerçeğine dönüştürdükleri öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki 2 farklı iş yerinde, kaçak silah imalatı gerçekleştirildiği bilgisine ulaştı.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda bir tabanca, 5 kurusıkıdan çevirme namlusu açık tabanca, 33 kurusıkı tabanca, 46 şarjör, 2 ruhsatsız av tüfeği, 134 tabanca fişeği, kurusıkılara ait 145 fişek, gerçek ve kurusıkı tabancalara ait çok sayıda parça ile bunları birleştirmede kullanılan aletler ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.H. ve Ş.Ş'nin imalathanede kurusıkıların üzerinde oynama yaparak, gerçek tabancaya dönüştürdükleri ve bunları sattıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "izinsiz ateşli silah ve mermi imal etme, satma" suçundan tutuklandı.

