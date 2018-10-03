Gaziantep’te kaçakçılık operasyonu: 26 gözaltı

GAZİ̇ANTEP, (DHA) - GAZİANTEP’te, polis tarafından 31 işyerine düzenlenen operasyonda kaçak sigara, tütün, çay ve içki ele geçirildi, 26 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezi ile Nizip ilçesinde kaçak sigara, içki, çay ve tütün satıldığı ve gelirinin terör ile organize suç örgütlerine aktarıldığı bilgisine ulaştı. Polisin yaptığı çalışma sonrası kaçak ürünleri satan 31 işyeri belirlendi. Çalışmasını tamamlayan polis, savcılık kararıyla işyerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında arama yapılan işyerlerinde; 13 bin 589 paket sigara, 11,5 kilo nargile tütünü, 29 kilo çay, 157 şişe ve 45 litre bidonlarda içki ele geçirildi. Kaçak sigara, çay, içki ve tütüne el koyan polis ekipleri, 26 kişiyi de gözaltına aldı. İfadesi alınan şüphelilerden 13’ü savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 13 şüphelinin sorgusuna ise devam ediliyor.
Olayla ilgisi bulunan bir kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
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