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Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2018 10:23 | Son Güncelleme

GAZİANTEP ve Nizip ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı sigara, nargile tütünü ve çay ele geçirildi, 5'i Suriyeli 8 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP ve Nizip ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı sigara, nargile tütünü ve çay ele geçirildi, 5'i Suriyeli 8 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 8, Nizip ilçesinde ise 3 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda, iş yerlerinde yapılan aramalarda gümrük kaçağı 5 bin 3 paket sigara, 6 kilo 200 gram nargile tütünü, 34 kilo 496 gram çay ile ruhsatsız av tüfeği ve 6 kartuş ele geçirildi. Polis, 5'i Suriye uyruklu 8 kişiyi gözaltına aldı.

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Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltıGaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltıGaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı

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