Gaziantep'te kamu kurumlarından hırsızlık

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kamu kurumlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki kamu kurumlarından elektronik malzeme çalan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların K.A, T.C. ve K.C. olduğunu belirledi.

Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan üç şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

