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  4. Gaziantep'te kamyonda 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'te kamyonda 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 20:27 | Son Güncelleme

Gaziantep'te kamyonda 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kamyonda yapılan aramada 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentin doğu girişinde uyuşturucu sevkiyatına yönelik yaptığı çalışmalarda şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Araçta yapılan aramada gizli bölmede, narkotik köpeğinin koku almasını engellemek için alüminyum folyoya sarılı 4 paket halinde yaklaşık 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Sürücü K.A, gözaltına alındı, araç jandarma ekiplerince İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Gaziantep Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı sentetik uyuşturucu uyuşturucu

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