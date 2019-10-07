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Gaziantep'te kamyonet devrildi: 1 ölü, 14 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 13:35 | Son Güncelleme

Gaziantep'te kamyonet devrildi: 1 ölü, 14 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te inşaat işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Çakallı yönetimindeki 27 VK 943 plakalı kamyonet, Gaziantep-Kilis kara yolunun Zeytinli kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile kamyonetteki 14 inşaat işçisi yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Çakallı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
1 ölü Gaziantep kamyonet trafik kazası

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