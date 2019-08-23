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Gaziantep'te kamyonet ile çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 17:21 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in islahiye ilçesinde, kamyonet ile çarpışan otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'te kamyonet ile çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in islahiye ilçesinde, kamyonet ile çarpışan otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Hatay Bulvarı Dispanser Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, A.İ.’nin kullandığı 27 BL 710 plakalı otomobil ile M.Ç. yönetimindeki 27 KY 165 plakalı kamyonet, kavşakta çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü A.İ.(54) ile beraberinde bulunan Y.İ.(47), H.Y.(25) ve M.A.Y.(4) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Y.İ., Dr. Ersin Aslan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Gaziantep'te kamyonet ile çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandıGaziantep'te kamyonet ile çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandıGaziantep'te kamyonet ile çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

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