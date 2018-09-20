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Gaziantep'te kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 16:08 | Son Güncelleme

Kapkaç yöntemiyle bir kişinin cep telefonunu çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir kişinin kapkaç yöntemiyle cep telefonunun çalınması anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin cep telefonunun motosikletli 3 kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarınca kaydedilen kapkaç anlarındaki şüphelilerin kullandığı motosikletin plakasını belirleyen ekipler, hırsızlık şüphelileri O.Ü, İ.İ, ve C.S'nin açık kimliklerini tespit edip onları gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir motosikletteki 3 şahsın, yolun kenarında oturan bir kişinin elindeki cep telefonunu elinden alıp kaçması yer alıyor.

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