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Gaziantep'te kapkaç anı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 18:16 | Son Güncelleme

Kentteki 2 kapkaç olayının faili olduğu belirlenen 4 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te gerçekleştirdikleri kapkaç olayları güvenlik kameralarınca kaydedilen 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, gasp ve kapkaç olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, 4 Eylül ve 29 Ekim'de meydana gelen iki faili meçhul kapkaç olayının şüphelisi olarak gözaltına alınan 4 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Benzer suçlardan kaydı bulunan ve güvenlik kameralarınca da görüntülenen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kapkaç zanlı

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