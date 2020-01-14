HABER
  4. Gaziantep'te kapkaç yaptığı anlar kameraya yansıyan zanlı tutuklandı

Gaziantep'te kapkaç yaptığı anlar kameraya yansıyan zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 20:37 | Son Güncelleme

Gaziantep'te kapkaç yaptığı anlar kameraya yansıyan zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan kapkaç zanlısı tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ilçesi Vatan ve Beydille mahallelerinde yaşanan kapkaç olaylarının zanlısını yakalanması için harekete geçen ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Sokakta yürüyen bir kişinin çantasını çalıp hızla uzaklaşan şüphelinin, görüntüler aracılığıyla K.M. olduğunu belirleyen polis, zanlıyı adresinde gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.M. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Duyan görmek için arıyor! 68 kiloluk taşı banka kasasında saklıyorDuyan görmek için arıyor! 68 kiloluk taşı banka kasasında saklıyor
Eve gelen yakınları korkunç gerçekle yüzleşti!Eve gelen yakınları korkunç gerçekle yüzleşti!
Namaz kılar gibi yaptı valizi çaldıNamaz kılar gibi yaptı valizi çaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kapkaç zanlı

En Çok Okunan Haberler

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Derin bacak dekoltesiyle Sıla'nın nikahına damga vurdu

Derin bacak dekoltesiyle Sıla'nın nikahına damga vurdu

Kadir İnanır tartışmasına HDP'den ilk yorum! Çok sert sözler

Kadir İnanır tartışmasına HDP'den ilk yorum! Çok sert sözler

Ekrem İmamoğlu'ndan eleştirilere tepki: Sadece tek üzüldüğüm...

Ekrem İmamoğlu'ndan eleştirilere tepki: Sadece tek üzüldüğüm...

CHP'li vekile 'mahrem görüntülerle' şantaj!

CHP'li vekile 'mahrem görüntülerle' şantaj!

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eve gelen yakınları korkunç gerçekle yüzleşti! Adıyaman'da korkunç olay

Eve gelen yakınları korkunç gerçekle yüzleşti!

Hakkari'de özel kreşte ihmal iddiası! 6 yaşındaki küçük çocuk yaşam savaşı veriyor

6 yaşındaki küçük çocuk yaşam savaşı veriyor! Büyük ihmal

Balık fiyatını yükselten esnafa kızan belediye tanzim satışına başladı

Belediye Başkanı duruma el koydu

Azil sürecinde yeni gelişme! Temsilciler Meclisi'nin Trump oylamasında büyük gün belli oldu!

Trump'ın kaderi belli oluyor! Büyük gün yarın!

İstanbul Valiliği'nden sokakta yaşayan vatandaşlara ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği'nden 'Hava soğuk kimse dışarıda kalmasın! Misafir edelim' çalışması

Elektrikli battaniyeye kaçırdığı idrar hayatına mal oldu

Elektrikli battaniye ile uyudu sonrası korkunç!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.