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Gaziantep'te kapkaç zanlısı kaçarken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 16:58 | Son Güncelleme

Gaziantep'te kapkaç zanlısı kaçarken yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kapkaç yaptıktan sonra kaçmaya çalışan şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Binevler Mahallesi'nde görev yaptıkları sırada bir kadının kapkaç yöntemiyle cep telefonunun çalındığını gördü.

Ekipler, kaçan zanlıyı yakaladı. Şüphelinin üst aramasında çaldığı cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep gözaltı kapkaç

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