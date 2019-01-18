Gaziantep'te kapkaççı tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, kapkaç yöntemiyle birçok kişinin çanta ve cep telefonlarını çalan Y.B., polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Y.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde yaşanan kapkaç olayını gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayların meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler olayı Y.B.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan Y.B., gözaltına alındı. Y.B., sorgusunda H.A.'nın kendisine yardım ettiğini söyledi. Ekiplerin yaptığı araştırmada, H.A.'nın benzer suçlardan yakalanarak cezaevine konulduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.B çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

