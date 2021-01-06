Gaziantep’te karbonmonoksit faciası: Oğlu öldü, anne yoğun bakımda

Gaziantep’te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 88 yaşındaki anne ağır yaralanırken, 67 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesi Hasırcıoğlu Mahallesi Tekel Caddesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 67 yaşındaki Recep Altun sabah saatlerinde, evinde yalnız yaşayan 88 yaşındaki annesi Fevziye Altun’un sobasını ve evini temizlemek için yanına gitti. Recep Altun, annesinin sobasını temizleyip, tekrar yaktıktan sonra ikili evde uyuyakaldı. Bu esnada sobadan sızan karbonmonoksit gazı anne ve oğlunu zehirledi. Anne oğuldan uzun süre haber alamayan komşuları ve yakınları, evi kontrol edince ikiliyi yerde hareketsiz şekilde buldu. Durum, hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine sağlık ekipleri, Recep Altun’un hayatını kaybettiğini belirlerken, annesi Fevziye Altun ise ağır yaralandı. Yaşanan olayın ardından polis ekipleri çevrede önlem alırken, ağır yaralı olan Fevziye Altun Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Recep Altun’un cansız bedeni ise olay yerindeki incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Talihsiz adamın cansız bedeninin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilmesi beklenirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

