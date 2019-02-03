Gaziantep'te karbonmonoksit zehirlenmesi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ulaş Mahallesi'ndeki evinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hatice Kılınç, (63) kaldırıldığı özel hastanedeki 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Kadının cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
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