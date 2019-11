Gaziantep’te kasaplar ve et ürünleri üretim tesisleri denetlendi

Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kent genelinde 20 ekip ve 80 personelle kasaplar, et ve et ürünleri satan marketler ile üretim tesislerine yönelik çok yönlü denetim yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde 1 hafta boyunca sürecek olan ürün bazlı gıda denetimleri başladı. Gaziantep’te de yapılan denetimler kapsamında ilk gün özellikle kasaplar, et ve ürünleri satan marketler ile et üretim tesisleri denetlendi. "Denetim Seferberliği" sloganı ile başlatılan gıda denetimlerinde Gaziantep’te 20 ekip ve 80 personelden oluşan heyet, kentin dört bir yanındaki et ve ürünleri üretip, satan işletmelere ansızın baskınlar yaptı.

Yapılan denetimlerde işletmelerin belgelerine, hijyen durumlarına, satılan ürünlerin son kullanma tarihlerine, mühürlerine, faturalara, hijyenlere, dolap sıcaklıkları ve soğukluklarına, et soğukluklarına, paketleme şekillerine, personelin giyim kuşamlarına, ürünlerin saklanma koşullarına, ürünlerin asıldığı askılıkların krom olup olmadıkları gibi pek çok unsura dikkat ediliyor.