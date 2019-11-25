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Gaziantep’te kasaplar ve et ürünleri üretim tesisleri denetlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 14:14 | Son Güncelleme

Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kent genelinde 20 ekip ve 80 personelle kasaplar, et ve et ürünleri satan marketler ile üretim tesislerine yönelik çok yönlü denetim yaptı.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde 1 hafta boyunca sürecek olan ürün bazlı gıda denetimleri başladı.

Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kent genelinde 20 ekip ve 80 personelle kasaplar, et ve et ürünleri satan marketler ile üretim tesislerine yönelik çok yönlü denetim yaptı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde 1 hafta boyunca sürecek olan ürün bazlı gıda denetimleri başladı. Gaziantep’te de yapılan denetimler kapsamında ilk gün özellikle kasaplar, et ve ürünleri satan marketler ile et üretim tesisleri denetlendi. "Denetim Seferberliği" sloganı ile başlatılan gıda denetimlerinde Gaziantep’te 20 ekip ve 80 personelden oluşan heyet, kentin dört bir yanındaki et ve ürünleri üretip, satan işletmelere ansızın baskınlar yaptı.
Yapılan denetimlerde işletmelerin belgelerine, hijyen durumlarına, satılan ürünlerin son kullanma tarihlerine, mühürlerine, faturalara, hijyenlere, dolap sıcaklıkları ve soğukluklarına, et soğukluklarına, paketleme şekillerine, personelin giyim kuşamlarına, ürünlerin saklanma koşullarına, ürünlerin asıldığı askılıkların krom olup olmadıkları gibi pek çok unsura dikkat ediliyor.

“Kesimden tüketime kadar tüm alanlarda denetimler yapıyoruz”
Denetimlere bizzat katılan ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, “Bugün Gaziantep genelinde et ve et ürünlerine yönelik denetimler yapıyoruz. Bu kapsamda kesimden tüketime kadar tüm alanlarda denetimler yapıyoruz. Bu denetimlere Gaziantep’te 20 ekip, 80 personel katılıyor. Denetimlerde kesimden itibaren hayvanların sağlıklı olup olmadığına, akciğerlerine, karaciğerlerine, lenflerine bakıyoruz. Sıkıntılı olan hayvanları ve etleri imha ediyoruz. Bunun dışında mühürlerine, faturalara, hijyenlere, dolap sıcaklıkları ve soğukluklarına, et soğukluklarına, paketleme şekillerine, son kullanma tarihlerine, personelin giyim kuşamlarına, ürünlerin saklanma koşullarına, ürünlerin asıldığı askılıklarına krom olup olmadığı gibi pek çok unsuru denetliyoruz. Denetimlerimizde de önce uyarılarda bulunuyoruz sonra da uyarıları dikkate almayan iş yerlerine cezai işlem uyguluyoruz” dedi.

“Vatandaşlar ALO 174’te ihbarda bulunabilir”
Denetimlerin devam edeceğini de aktaran Karayılan, vatandaşların da sıkıntı gördükleri yerleri ihbar etmeleri çağrısında bulunarak, “Biz Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak denetimlerimize her gün, her şekilde devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla etlerini tüketmeye devam edebilirler. Eğer vatandaşlarımız da bu konuda bizlere yardımcı olmak istiyorsa gördükleri en ufak sıkıntıyı ALO 174 hattından bize ihbar edebilirler” diye konuştu.
Karayılan, 2019 yılı içerisinde yapılan çalışmalarda 22 bin 558 denetim yapıldığını ve şuana kadar 316 adet idari yaptırım kararı verilerek toplam 2 milyon 462 bin 163 TL idari para cezası kararı verildiğini de açıkladı.
Denetimler sonucu kurallara uyan firmalara ve işletmelere teşekkür edilirken, kurallara uymayan işletmelere de para cezası ile uyarı cezası verildi. Denetimlerin bir hafta boyunca aralıksız devam edeceği de vurgulandı.

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