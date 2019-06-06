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Gaziantep'te kavgaya müdahale eden polisin yaralanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 12:04 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memurunun tabancayla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Şahinbey ilçesi Kolejtepe Mahallesi'nde dün iki grup arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgaya müdahale eden polis memurunun tabancayla vurulmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin belirlenmesi için çevredeki MOBESE ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olay yerinden bir motosiklet ve otomobilin uzaklaştığını belirledi. Araçlardan yola çıkan polis, şüphelilerin H.A, K.Ö, A.Ö. M.Ö. ve kardeşi V.Ö. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, kent merkezinde 4 adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve "yağma, yaralama, gasp, cinsel istismar" gibi suçlardan kaydı bulunan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Dün, polis memuru Ekrem Kurtoğlu, Kolejtepe Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale ederken tabancayla açılan ateş sonucu karnından vurulmuştu. Kurtoğlu'nun yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

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