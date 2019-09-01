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Gaziantep'te kaza: 1 ölü 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 22:41 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’in Nizip ilçesinde kafa kafaya çarpışan iki hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP’in Nizip ilçesinde kafa kafaya çarpışan iki hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza anı ise caddedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza akşam saatlerinde Nizip-Birecik karayolu Günaltı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Celal İncedal'ın kullandığı 27 J 7730 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Reşat Mızrak yönetimindeki 14 KL 9486 plakalı haifif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücülerden Celal İncedal ile her iki araçta bulunan Z.İ., I.H.İ., M.E.B., M.M.Ç., F.F.Ş., R.M. ve B.U. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nizip ve Birecik'te ki hastanelere götürüldü. Birecik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan B.U. doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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