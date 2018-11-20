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Gaziantep'te kaza: 2 kız kardeş öldü, 3 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 22:35 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kardeş öldü, 3 kişi yaralandı.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kardeş öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Kilis karayolu 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Mustafa Oğur yönetimindeki 27 SE 220 plakalı kamyonet, Oğuzeli kavşağında kontrolsüz şekilde yola çıktığı ileri sürülen Emine Ataman'ın kullandığı 07 MLU 76 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Araçlardan çıkarılan 5 yaralı, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Melike (14) ve Dilay Ataman (12) kardeşler doktorların müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

Ataman kardeşlerin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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