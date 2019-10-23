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Gaziantep'te kaza: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 14:18 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Nizip- Gaziantep karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden H.A. (69) yönetimindeki 27 C 1881 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen A.A. (26) yönetimindeki 80 ABB 695 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile otomobildeki T.Ş. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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