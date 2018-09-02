Gaziantep’te kaza: 6 ölü, çok sayıda yaralı (1)

Mücahit YOLCU/OĞUZELİ (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.
Kaza, bu sabah Oğuzeli- Elbeyli karayolunda meydana geldi. Fıstık bahçesine mevsimlik işçi götüren İbrahim Şahin yönetimindeki 79 DU 351 plakalı kamyonet ile Ali Bor'un kullandığı yemek şirketine ait 27 AAH 618 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada isimleri henüz belirlenemeyen 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, kurtarma ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılıp ambulanslarla hastanelere taşındı. Hastanelere götürülüp acil serviste müdahale edilen yaralılardan 2'si de kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 6 kişinin cesetleri otopsi için morga kaldırıldı. Kazada en az 20 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
JANDARMA ÖLEN SÜRÜCÜNÜN CEP TELEFONUNU AÇAMADI
Can pazarının yaşandığı kaza yerinde, ölen minibüs sürücüsü Ali Bor'un cep telefonu sürekli çaldı. Jandarma, dakikalarca çalan cep telefonuna cevap veremedi.
FOTOĞRAFLI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da dolar açıklaması: Yavaş yavaş son vermek gerekiyor
Türkiye ve Rusya’dan eş zamanlı operasyon
Şam yakınlarındaki hava üssünde patlama sesleri
Skandalı dünyaya duyurdular! 'Hata'yla olmuş!
Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı
İYİ Parti karıştı! Resti çektiler: İstifa etmiyoruz
AK Parti tarih verdi! 'Koltuk çantada keklik diye düşünen yanılır'
Vücudunu gören şaşkına dönüyor
Okullarda takdir, teşekkür ve üstün başarı belgesi almak için yeni şartlar! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
Tartıştığı kocasına öyle bir şey yaptı ki!
Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum