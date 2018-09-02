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Gaziantep’te kaza: 6 ölü, çok sayıda yaralı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2018 10:29 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.

Gaziantep’te kaza: 6 ölü, çok sayıda yaralı (1)

Mücahit YOLCU/OĞUZELİ (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.
Kaza, bu sabah Oğuzeli- Elbeyli karayolunda meydana geldi. Fıstık bahçesine mevsimlik işçi götüren İbrahim Şahin yönetimindeki 79 DU 351 plakalı kamyonet ile Ali Bor'un kullandığı yemek şirketine ait 27 AAH 618 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada isimleri henüz belirlenemeyen 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, kurtarma ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılıp ambulanslarla hastanelere taşındı. Hastanelere götürülüp acil serviste müdahale edilen yaralılardan 2'si de kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 6 kişinin cesetleri otopsi için morga kaldırıldı. Kazada en az 20 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
JANDARMA ÖLEN SÜRÜCÜNÜN CEP TELEFONUNU AÇAMADI
Can pazarının yaşandığı kaza yerinde, ölen minibüs sürücüsü Ali Bor'un cep telefonu sürekli çaldı. Jandarma, dakikalarca çalan cep telefonuna cevap veremedi.

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Gaziantep’te kaza: 6 ölü, çok sayıda yaralı (1)Gaziantep’te kaza: 6 ölü, çok sayıda yaralı (1)

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